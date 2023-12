Valditara nomina Concia alla guida del progetto "Educare a relazioni": bufera

Valditara, Paola Concia guida progetto Educare a relazioni

"Il progetto 'Educare alle relazioni' sarà portato avanti da tre donne e la coordinatrice è Paola Concia". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio. Anna Paola Concia, politica e attivista, da sempre sostiene i diritti delle donne e della comunità Lgbt. Da sette anni ha portato nel nostro Paese Didacta Italia, lo spin off di Didacta Germania, l'evento più importante al mondo sulla scuola del futuro.

Paola Concia, 'con Valditara per tutte le Giulia e i giovani'

"Con Valditara lavoro da quando è diventato ministro e mi trovo molto bene. Ci siamo anche confrontati sul tema della violenza sulle donne. Dalla prima volta che ci siamo incontrati ha detto di voler costruire un progetto contro la violenza di genere, sulla cultura del rispetto. Poi mi ha chiesto di guidare 'Educare alle relazioni' e io ho accettato. Sono stata contenta, da trenta anni faccio battaglie e oggi un ministro dell'Istruzione vuole impegnarsi seriamente su questo tema. metterò a disposizione del Paese e di una battaglia importante da condurre tutta la mia esperienza che non deve avere un colore politico. Lo faccio per tutte le donne, le Giulia e le nuove generazioni. Mi farebbe piacere coinvolgere il papà di Giulia Cecchettin". Lo ha detto all'Ansa Anna Paola Concia che coordinerà il progetto 'Educare alle relazioni'.

Scuola: petizione Pro Vita Famiglia per revoca nomina Concia

"In queste ore abbiamo avuto chiari segnali che nella maggioranza parlamentare c'e' un malumore diffuso e montante, per la nomina dell'ex deputata Pd e attivista Lgbt Paola Concia nel ruolo di coordinatrice dei progetti di educazione affettiva nelle scuole italiane, che chiediamo si traduca in un chiarimento politico trasparente con la revoca di questa assurda nomina degna di un Governo di sinistra". Lo scrive in una nota l'associazione Pro Vita Famiglia.

"Per sostenere la richiesta - dichiara il portavoce dell'associazione, Jacopo Coghe - abbiamo avviato una petizione popolare rivolta al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, nominato in quota Lega, che in poche ore ha gia' raccolto migliaia di firme di elettori costernati. La presenza accanto alla Concia di persone di area cattolica o di centrodestra non solo non ci rassicura minimamente, ma ci costringe a ribadire che l'educazione affettiva dei nostri figli non e' compito di funzionari statali di qualsiasi provenienza culturale, ma dei genitori stessi. Porteremo avanti questa battaglia senza cedere ad alcun compromesso, pronti a tirare le somme alle prossime Elezioni Europee".