Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista Conte

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista Giuseppe Conte, leader del M5S

Oggi 21 dicembre 2023 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperà alla puntata il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

Poi ampio approfondimento verrà dedicato all’economia: dalle misure contenute nella manovra finanziaria, alle difficoltà che molti italiani devono fronteggiare specialmente nel periodo natalizio.

Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Carlo Fidanza, Elisabetta Gualmini, Silvia Sardone, Maurizio Gasparri, Diana De Marchi e Michela Vittoria Brambilla.