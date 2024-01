Dritto e Rovescio, ospiti stasera: le ultime sul caso di Giovanna Pedretti

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: si parlerà del caso di Giovanna Pedretti, la sicurezza nelle città italiane e politica con Vittorio Feltri

Oggi 18 gennaio 2024 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera si tratteranno diverse temi. Quello principale sarà il caso di Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria di Sant’Angelo Lodigiano trovata morta dopo che sui social si erano scatenate delle critiche circa l’autenticità di una recensione omofoba e discriminatoria sul suo locale.

E ancora, si torna a parlare del tema della sicurezza nelle città italiane. Inoltre, il commento dei principali fatti di politica nazionale e internazionale con Vittorio Feltri. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Susanna Ceccardi, Beatrice Lorenzin, Maurizio Lupi, Paolo Cento, Giuliano Granato, Flavio Tosi e Alessandro Rapinese.