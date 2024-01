Pedretti, spunta un altro post: "Vada altrove, questo non è il locale per lei"

Pedretti, i commenti negativi e le risposte di Giovanna. Molti altri post simili a quello della "gogna mediatica"

Il caso Pedretti continua a tenere banco, emergono dettagli sulla morte della titolare della pizzeria "Le Vignole" di Sant'Angelo Lodigiano. L'autopsia svela che Giovanna aveva tagli su tutto il corpo, ancora da accertare se sia stata lei stessa a provocarsi tutte quelle ferite prima di buttarsi nel Lambro. L'ipotesi del suicidio resta ancora la più accreditata, ma tutte le altre piste non vengono ancora escluse. Spuntano anche nuovi post, simili a quelli che hanno portato alla "gogna mediatica". Pedretti era solita rispondere per le rime a recensioni negative di clienti sotto il profilo Google della sua pizzeria.

Come accadde in piena pandemia quando l’account Robert Bobby jr scrisse: "Pessima accoglienza…evitateli in quanto la maleducazione è di casa. Magari la pizza sarà anche buona…". Subito la pizzeria, sempre tramite Giovanna, rispose per le rime: "Caro il mio ragazzo, la sua arroganza nel sedersi al tavolo prenotato da altri, senza chiedere nulla quasi fosse nel soggiorno di casa, senza mostrare il green pass e la scocciatura davanti alle nostre richieste… beh, noi manteniamo le regole anti covid per potere lavorare, se a lei non sta bene, questo non è il locale che fa per lei; quindi, mi permetto di chiederle di andare altrove, da noi troverebbe stesso servizio. Attenzione alle regole anti covid. Grazie e buona serata".

Dopo la morte di Pedretti, nel mirino finiscono anche i giornalisti, secondo gli abitanti del paese di Giovanna troppo oppressivi. Ha scatenato indignazione anche un episodio denunciato sui social da Martina, una ragazza di sant'Angelo Lodigiano, e rilanciato dall’ex fidanzato di Fiorina, figlia di Giovanna e Nello. "Seguire una donna di 84 anni fino a casa sua", denuncia Martina, "mentre come state sottolineando tutti ha già perso due figli in modo tragico, non è da definire. Non ha senso. Non è giusto. Almeno la mamma lasciatela stare. Vergonatevi!!!".