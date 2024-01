Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista La Russa

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista il Presidente del Senato, Ignazio La Russa

Oggi 25 gennaio 2024 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera parteciperà alla puntata il Presidente del Senato Ignazio La Russa sui temi di più stretta attualità politica, economica e sociale.

Nel corso della puntata un ampio approfondimento verrà dedicato all’approvazione del ddl Calderoli sull’Autonomia differenziata nell’aula del Senato, tra le proteste delle opposizioni che hanno cantato l’Inno di Mameli e sventolato il tricolore. E ancora, un focus sulle polemiche per l’imposizione a Bologna del limite di 30 km/all’ora in gran parte della città, misura parzialmente arginata dall’ultima direttiva del Ministero dei Trasporti.

Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Galeazzo Bignami, Simona Malpezzi, Benedetta Scuderi, Susanna Ceccardi, Matteo Ricci, Alessandro Rapinese, Paolo Cento e Matteo Perego.