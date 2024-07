Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista la premier Meloni

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: intervista alla premier Giorgia Meloni

Oggi 4 luglio 2024 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Al centro della puntata, un’intervista al Premier Giorgia Meloni. Paolo Del Debbio esaminerà con il Presidente del Consiglio i nuovi assetti del Parlamento europeo, le imminenti elezioni in Francia e traccerà un bilancio dell’operato del Governo, con un approfondimento sulle nuove proposte che l’esecutivo intende portare avanti nei prossimi mesi.

Tra gli ospiti nel corso della serata anche: Pierfrancesco Majorino, Onorio Rosati, Matteo Ricci, Susanna Ceccardi, Luca Paladini e Diana De Marchi.