Meloni: "L'Ue cambi postura, è troppo invasiva. Fare meno e meglio"

Meloni, tutti partiti hanno chiesto cambio direzione Ue

È una Giorgia Meloni che si rimette la veste sovranista quella che si è presentata questa mattina alla Camera, per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì, dove i leader dei Paesi membri dovranno trovare un accordo sui nomi dei vertici delle istituzioni comunitarie. Con al suo fianco i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, la premier ha polemizzato contro i leader europei che in queste ore stanno trattando per i cosiddetti top jobs. Secondo le ultime indiscrezioni, Meloni sarebbe stata esclusa da questa partita.

"Tutte le forze politiche in questi mesi hanno sostenuto la necessita' un cambiamento nelle politiche europee. Nessuno si è presentato alle elezioni dicendo che l'Europa andava bene cosi'. Tutti hanno concordato su un punto, l'Europa deve intraprendere una direzione diversa", ha affermato la presidente del Consiglio.

"Non nascondere sotto tappeto segnale voto"

Il basso gradimento per le istituzioni europee "lo abbiamo visto molto bene in Italia ma e' un fenomeno che ha attraversato varie nazioni che non puo' lasciarci indifferenti, non puo' lasciare indifferenti le classi dirigenti, anche quelle che sembrano purtroppo tentate di nascondere la polvere sotto il tappeto, con vecchie e deludenti logiche, rifiutandosi di cogliere i segnali chiari" arrivato dal voto.

"Inaccettabile trattare incarichi ancor prima del voto"

"Non mi stupisce che sia emerso prima durante e dopo la campagna elettorale" un certo approccio ma "nessun autentico democratico che creda nella sovranità popolare può in cuor suo ritenere accettabile che in Europa si tentasse di trattare sugli incarichi di vertice ancora prima che si andasse alle urne".

"Disaffezione cittadini materializzata in astensione"

Tra i cittadini europei il gradimento delle istituzioni europee e' "intorno al 45%". ricorda la presidente del Consiglio. "Mentre la disaffezione si e' plasticamente materializzata con astensionismo in forte crescita", ha aggiunto la premier, ricordato il dato italiano di partecipazione al voto "piu' basso di sempre".

"Ue troppo invasiva all'interno e vulnerabile all'esterno"

"La percezione che hanno avuto gli italiani e gli europei è di una Unione troppo invasiva che pretende di imporre come guidare quanta terra coltivare come" va ristrutturata "la casa" e "mentre cerca di normare tutto finendo anche con il rischio di omologare culture, specificità geografiche e sociali, rimane più debole sugli scenari globali, con il risultato di rendersi sempre più vulnerabile agli choc esterni".

"Ue cambi postura, fare meno e meglio"

L'Europa ora ha un "compito arduo: ripensare le sue priorita', il suo approccio e la sua postura". Accompagnata alla "necessita' di fare meno e fare meglio", ha continuato la premier. "Lasciare decidere agli Stati nazionali cio' che non ha bisogno di essere centralizzato".





GUARDA QUI L'INTERVENTO DI GIORGIA MELONI ALLA CAMERA

"Nella nuova Commissione serve delega per sburocratizzare"

"Penso che" la nuova presidenza della Commissione "dovrebbe pensare a una delega specifica alla sburocratizzazione per dare un segnale" di cambiamento. Bisogna "applicare anche in Europa il principio che applichiamo in Italia: non disturbare chi vuole fare, significa essere più attrattivi degli altri, disboscare la selva burocratica e amministrativa che finisce per essere un percorso a ostacoli che penalizza le imprese".

Migranti, "non consentiremo mafie gestire ingressi"

"Non consentiremo alle mafie di gestire gli ingressi in Europa come temo facciano da diverso tempo. E mi stupisce che per largo tempo nessuno se ne sia accorto".

"In lettera von der Leyen, migranti restano priorità"

Sulla gestione del dossier migranti prima si parlava solo di "redistribuzione", mentre "ora il paradigma è cambiato ma è fondamentale che questo approccio sia consolidato e diventi strutturale: la stessa lettera che la presidente della Commissione von der Leyen ha ieri indirizzato ai capi di Stato e di governo va in questa direzione, stabilendo che questo approccio debba rimanere al centro anche delle priorità anche del prossimo ciclo istituzionale".

Ue, Meloni: follia ideologica produrre solo auto elettriche dal 2035

"Nessuno ha mai negato che l'elettrico possa essere una parte della soluzione per la decarbonizzazione dei trasporti, ma non ha alcun senso autoimporsi il divieto di produrre auto a diesel e benzina a partire dal 2035 e condannarsi di fatto a nuove dipendenze strategiche come l'elettrico cinese. Sostenere il contrario è stata semplicemente una follia ideologica che lavoreremo per correggere". "Ridurre le emissioni inquinanti è la strada che vogliamo seguire ma con buon senso e concretezza, sfruttando tutte le tecnologie disponibili senza andare a scapito della sostenibilità economica e sociale difendendo e valorizzando le produzioni europee e salvaguardando decine di migliaia di posti di lavoro", ha aggiunto la premier.

Ue: Meloni, usare obbligazioni europee per investimenti nella difesa

Credo che sia anche necessario un dibattito per immaginare soluzioni innovative, aprendo alla possibilità di obbligazioni europee" in materia di investimenti nella difesa.

Meloni, morte Singh disumana, e' l'Italia peggiore

"Parlo dell'orribile e disumana morte di Satnam Singh 31enne bracciante che veniva dall'India. Una morte orribile e disumana". Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del consiglio Ue, facendo scattare la standing ovation dell'Aula. La premier ha poi definito "atteggiamento schifoso" quello del datore di lavoro di Singh. "Dobbiamo dircelo: questa e' l'Italia peggiore", ha aggiunto, sottolineando come "la vergogna del caporalato sia lungi dall'essere sconfitta".