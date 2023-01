Dritto e Rovescio, rissa sfiorata in studio sul Rdc: “Nessuno di voi è povero”

Dritto e Rovescio, caos in studio sul Reddito di cittadinanza. Ruggeri: “Nessuno di voi è povero”

Rissa sfiorata durante la diretta dell’ultima puntata - giovedì 26 gennaio - di “Dritto e Rovescio”, il talk di Rete 4 e condotto da Del Debbio. In studio si parlava di reddito di cittadinanza, e oltre ai vari ospiti e opinionisti, vi erano i percettori dello stesso, che chiedevano a gran voce la proroga della misura.

Fra coloro che si opponevano, invece, l’ex parlamentare di Forza Italia Andrea Ruggieri, che rivolgendosi ai ragazzi ha tuonato: “I soldi con cui si paga il reddito non li stampano a casa mia, sono i soldi delle tasse. Siete giovani, non siete rimbambiti. Vi guardo, non siete poveri. Non vi potete permettere di venire qui con scarpe che non costano 10 euro. Nessuno di voi è povero”. Le sue parole hanno scaldato gli animi: dal pubblico si sono alzati insulti, parolacce e qualcuno che ha tentato di avvicinarsi all’ex parlamentare, stoppato anche dal conduttore. Nel frattempo Del Debbio ha dato spazio alla pubblicità, e al rientro il giornalista ha deciso di cambiare argomento con i protagonisti che non erano più presenti in studio.