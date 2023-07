Durex sceglie McCann e MRM come nuove agenzie globali, addio ad Havas

Durex sceglie McCann e MRM come nuove agenzie globali

Durex ha scelto dopo una gara le sue nuove agenzie creative globali: saranno MRM e McCann Worldgroup a realizzare le prossime campagne del marchio di Reckitt in Europa, Italia compresa, e negli Stati Uniti. Come scrive Engage, McCann Worldgroup lavora già con il Gruppo su alcuni mercati e su diversi brand, come Lysol, Enfamil o Nurofen. La sede newyorkese di MRM, invece, vanta già tra i suoi clienti Durex.

Una squadra capitanata da Mrm UK, assieme a McCann London, collaborerà con le agenzie del network in tutta Europa, tra cui Germania, Francia e Italia, per gestire le direttive strategiche sia a livello globale sia su base locale che porteranno alla creazione di campagne pubblicitarie tradizionali e digitali.

MRM e McCann Worldgroup subentrano ad Havas, che ha curato la creatività del brand negli ultimi anni. La pianificazione, scrive Engage, è gestita da dentsu.