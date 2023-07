"Oscurati i social di Che tempo che fa". Rissa clamorosa tra Fazio e la Rai. VIDEO

Fazio furioso contro la Rai: "I social di Che tempo che fa oscurati impropriamente". Rapporti distrutti

I rapporti tra Fazio e la Rai non sono mai stati così tesi. Dopo l’approdo piuttosto discusso di “Che tempo che fa” su Nove, la televisione pubblica ha deciso di oscurare e, in seguito, cancellare definitivamente i canali social dell’ex programma di Rai 3. E ovviamente, la reazione di Fabio Fazio non si è fatta attendere.

Il conduttore genovese, infatti, con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha denunciato davanti ai suoi oltre 220 mila follower il comportamento “improprio” della Rai. “Come visto i profili social di Che tempo che fa non sono attivi - spiega Fazio - anzi alcuni sono stati addirittura impropriamente oscurati. Siamo in attesa che ci vengano restituiti".

