Saviano: "Niente Rai perché critico. Ad passacarte, resterà solo Peppa Pig"

Rai, Saviano: "Subisco attacchi violentissimi, è squadrismo anti-intellettuali"

"L’Italia è un Paese che fa paura. Subisco attacchi violentissimi, è squadrismo anti-intellettuali". Roberto Saviano commenta così, in un'intervista al Corriere della Sera, la notizia della cancellazione del suo programma previsto in autunno sulla Rai. "Non ho mai subito dai miei referenti in Rai, Rosanna Pastore e Felice Cappa, alcuna pressione, cosa che è accaduta probabilmente ad altri. A me la trasmissione l’hanno direttamente cancellata. Un danno per le persone che ci hanno lavorato: soprattutto donne, coordinate da una donna, che stanno pagando per una vendetta politica", racconta Saviano ad Aldo Cazzullo.

E ancora: «Stiamo parlando di politici violentissimi, che bersagliano disperati che muoiono in mare, che dichiarano di voler affondare navi–ambulanza e definiscono queste tragedie “crociere”: li chiamiamo “birichini”? Pago io per le parole spese per attirare l’attenzione sul loro scempio».

"L’amministratore delegato Roberto Sergio deve essersi vergognato. Posso comprendere, essere un mero esecutore di decisioni politiche può causare un certo disagio" dice invece in un'altra intervista a La Stampa. Poi spiega: «Ho definito “Ministro della Mala Vita” Matteo Salvini nel 2018, “bastardi” lui, Giorgia Meloni, Luigi Di Maio e Marco Minniti nel 2020. Sono sotto processo con la premier e Salvini (che ha annunciato il bis) e con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che ha perso il primo grado di giudizio e ha annunciato ricorso, ma nonostante questo sono stato ospite in Rai decine di volte e ho condotto la prima stagione diInsider. Hanno solo inventato il rispetto di un presunto codice etico».

E conclude: "Mi sa che l’anno prossimo in studio ci saranno Peppa Pig, la Pimpa e Sponge Bob. Anche se su Sponge Bob ho qualche dubbio".