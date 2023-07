Linea Verde, Federico Quaranta: "Mandato a casa in modo ignobile". Duro attacco alla Rai

Rai, l'ex conduttore di Linea Verde al vetriolo contro viale Mazzini: "Gestione scellerata"

“Mandato a casa in modo ignobile”. Tuona così Federico Quaranta, attuale conduttore di “Il Provinciale” (in onda su Rai 3) ed ex volto di “Linea Verde”, contro la Rai. Non solo. Il conduttore genovese lancia un’ulteriore stoccata alla televisione pubblica e, in particolare, ai suoi più alti funzionari: “L’attuale dirigenza è sicuramente più seria di quella di allora”.

Il conduttore, come riporta TvBlog, non ha ancora digerito il suo “defenestramento” dalla conduzione di Linea Verde da parte di Teresa De Santis, Fabrizio Salini e Marcello Foa, rispettivamente ex direttrice di Rai 1, amministratore delegato e presidente di viale Mazzini.