Dyson Pure Humidify+Cool, 3 prodotti in uno: ventilatore, purificatore e umidificatore

Dyson lancia il primo purificatore, umidificatore, ventilatore tre in uno per umidificare in modo igienico ogni angolo della stanza.

Il nuovo Dyson Pure Humidify+Cool sfrutta la tecnologia UV-C per umidificare in modo igienico d’inverno, raffreddare tramite evaporazione d’estate e purificare l’aria in modo efficiente durante l’anno. Innovazione pionieristica degli ingegneri e microbiologi di Dyson, il nuovo purificatore umidificatore ventilatore Dyson Pure Humidify+Cool sfrutta il sistema UV-C per eliminare il 99,9% dei batteri presenti nell’acqua già al primo passaggio. Non è tutto: l’evaporator ebiostatico con filettatura in argento aiuta a prevenire la proliferazione batterica per un’umidificazione completamente igienica.

Caratteristiche, dati tecnici e prezzo

Dettagli tecnici

Modalità automatica: Sì

Filtro d'aria: Sì

Tensione di ingresso AC: 230V

Durata massima del timer: 8h

Emissione acustica: 60.5 dB

Lunghezza cavo: 1.83 m

Installazione: Pavimento

Timer: Sì

Numero di velocità: 10

Modalità notte: Sì

Funzione umidificatore: Sì

Comandato a distanza: Sì

Tipo di filtro: Carbonio

Filtro estraibile: Sì

Tipo di display: LCD

Display incorporato: Sì

Telecomando: Sì

Dimensioni e peso

Larghezza: 155mm

Profondità: 220mm

Altezza : 923mm

Peso : 8290g

Design e funzionamento

Il design del Pure Humidify+Cool è veramente un oggetto molto moderno con una linea molto accattivante, ma da Dyson è questo che ci aspettiamo. La colorazione che abbiamo provato noi è quella color Argento/Bianco, sul sito ufficiale di Dyson troviamo anche una variante black.

Passiamo al funzionamento del prodotto, nella parte inferiore possiamo notare un serbatoio di 5 litri, dove dovremo riempirlo d’acqua fino alla massima capienza, che è fondamentale per la funzione di umidificazione. Il tutto è estraibile con una maniglia che facilita l’utilizzo. All’interno del contenitore possiamo trovare il sistema integrato UV-C, che è in grado di eliminare il 99% di batteri presenti nell’acqua.

Nella parte centrale del prodotto possiamo vedere l’evaporatore 3D e serve per inibire la profilazione dei batteri all’interno dell’evaporatore. Di cui abbiamo anche dei filtri a carboni attivi ed un filtro Hepa.

Una volta avviato il prodotto, abbiamo la possibilità di impostare umidità e ventilazione con un valore che va da 1 a 10. Personalmente consiglio di mettere sia ventilazione che umidificazione in automatico, così da far gestire il tutto al sistema evoluto di Dyson. In questo periodo invernale abbiamo impostato le ventole di rinfrescamento a 1 e con aria diffusa, per non rinfrescare troppo la stanza.

APP e Manutenzione

Il dispositivo si aziona tramite il pulsante di accensione, poi abbiamo un telecomando dove possiamo impostare i vari parametri. Come abbiamo detto in precedenza, abbiamo impostato tutto in maniera automatica per un primo test e successivamente la ventilazione a 1 con aria diffusa.

Abbiamo in dotazione anche un Applicazione da mobile (Dyson Link), dove possiamo andare a vedere diverse casistiche, tra cui le varie sostanze inquinanti. E abbiamo anche una modalità notturna e un timer per impostare il funzionamento del nostro prodotto con scadenze settimanali.

Sempre tramite Applicazione possiamo utilizzare un telecomando virtuale, quindi avere tutto sotto controllo tramite il nostro Smartphone, che consiglio particolarmente perché trovo l'Applicazione veramente perfetta.



A sinistra possiamo vedere il telecomando virtuale dall'Applicazione.

A destra invece vediamo la dashboard con alcune informazioni del nostro Pure Humidify+Cool

Per quanto riguarda la manutenzione della pulizia, il prodotto ha un sistema integrato di pulizia. Che serve a rimuovere batteri e soprattutto calcare. Per acqua dura il consiglio è di farlo una volta al mese, per acque più morbide si può eseguire la pulizia con scadenza più lunghe. In ogni caso da Applicazione si può impostare la durezza e quindi essere avvisati periodicamente quando è necessario fare un ciclo di pulizia, serve l'utilizzo anche di 150g di acido citrico.

Il filtro invece va cambiato con una scadenza all’incirca di 6/12 mesi, ovviamente varia in base all’utilizzo.

Prime impressioni

Abbiamo utilizzato Dyson Pure Humidify+Cool in maniera automatica per diverse ore della giornata in una stanza da letto di circa 15mq, abbiamo subito notato che con la porta chiusa nel giro di un’ora si sentiva già un’aria decisamente più pulita e leggera.

Anche con la porta aperta, abbiamo constatato che oltre ad avere l’aria pulita in quella stanza, veniva rinfrescata anche nelle altre stanze li vicino.

Decisamente molto soddisfatti di questo primo utilizzo, con l’aria più pulita e un'umidità adeguata anche il nostro naso e la nostra gola durante la notte hanno avuto i loro benefici, perché sappiamo tutti che in inverno in un luogo molto secco e soffriamo molto il mal di gola.

Pregi





Design accattivante e moderno

3 prodotti in 1, ventilatore, purificatore e umidificatore

99,9% dei batteri nell'acqua eliminati

Fresco d'estate in maniera non aggressiva

Umidità regolare in inverno per il bene della nostra salute

Possibilità di impostare un Timer e la modalità notturna ultra silenziosa

Difetti





Prezzo; 699 è un prezzo giusto per questo tipo di prodotto, ma potrebbe essere non accessibile a tutti

Rumorosità delle ventole alla massima potenza (10), un po' fastidiosi

Se si vuole spostare è un po' pesante con il serbatoio dell'acqua pieno, bisogna prima togliere il serbatoio

Conclusioni e voto finale

Il Dyson Pure Humidify+Cool è veramente un prodotto all’avanguardia e che ogni famiglia dovrebbe avere nella propria abitazione per garantire la pulizia dell’aria a tutte le persone amate. Soprattutto visto che è in grado di rimuovere sostanze come PM10, PM2,5, batteri, odori, fumo e pollini.

Ottimo il sistema di umidificazione che permette di tenere le stanze con la giustà percentuale di umidità sia in inverno che in estate, ci sarebbe piaciuto provarlo anche in estate, dove avremo usufruito anche del sistema di ventilazione/rinfrescamento automatizzato.

Il prezzo è di 699 euro, e ci sembra un ottimo prezzo visto la qualità del prodotto e il design che si adatta perfettamente anche come oggetto d’arredamento di un’abitazione moderna.