È sempre Cartabianca, ospiti: Manovra, come combattere il carovita con i conti

È sempre Cartabianca, ospiti: questa sera si parlerà di migranti, Manovra e guerra in Ucraina

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata il dibattito politico sulla gestione dell'immigrazione e le misure previste nella Legge di Bilancio: come riuscire a far quadrare i conti riuscendo a proteggere il reddito delle famiglie e contrastare il caro-prezzi?

Ritorna il viaggio nell'Italia delle grandi disuguaglianze: da un lato il settore del lusso con servizi di altissimo livello dall'altro chi deve rinunciare anche ai beni essenziali per assicurarsi uno stile di vita dignitoso.

Infine, a che punto è la guerra in Ucraina? Dagli Stati Uniti arrivano rassicurazioni sul continuo sostegno a Kiev anche se la Camera ha escluso nuovi aiuti, mentre la Slovacchia potrebbe bloccare la fornitura di armi.