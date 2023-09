Ucraina/ Allargamento Nato e ambizioni Usa: perchè siamo in guerra con Mosca

Guerra Russia Ucraina, tutti i nodi ancora da sciogliere: analisi

Per rispondere a questa domanda, alquanto angosciosa, conviene sgombrare il campo da tutta una serie di questioni preliminari che potrebbero, se trattate con sufficiente competenza, compromettere la semplicità e linearità della risposta. Eccola: siamo in guerra con la Russia perché essa ha invaso l’Ucraina, quando è ben noto che le dispute territoriali non si risolvono per via militare.

Infatti ci si potrebbe chiedere se l’invasione non sia la prosecuzione di una guerra che durava già da anni, che allora dovrebbe essere esaminata nella sua interezza, e ci si potrebbe anche chiedere, indipendentemente da questo, se la Russia non abbia reagito a delle pesanti provocazioni. Quali? L’allargamento ad Est della Nato, avvenuto in diverse fasi: Polonia Ungheria e Repubblica Ceca nel 1999, Romania, Bulgaria, Slovacchia, Slovenia, Lettonia, Estonia e Lituania nel 2004, Croazia e Albania nel 2009, Montenegro nel 2017 e Macedonia del Nord nel 2020, culminate nell’annuncio nel 2009 che Georgia e Ucraina sarebbero entrate nella Nato.

Forse può interessante prendere cognizione di come gli Stati Uniti e la Nato abbiano tentato di mostrare alla Russia la completa infondatezza delle sue preoccupazioni in merito. Infatti la Nato, pur protagonista di interventi militari in Jugoslavia, Afghanistan, Libia, sarebbe, secondo loro in modo evidente, un’alleanza atlantica puramene difensiva. E se Lavrov e Putin non riuscivano o dicevano di non riuscire a credere questo, tanto peggio per loro.