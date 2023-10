È sempre Cartabianca, ospiti: dalla guerra in Israele alla Manovra

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà della guerra in Israele, la situazione di Gaza e Legge di Bilancio

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata gli sviluppi del conflitto tra Israele e Hamas che non accenna a diminuire d'intensità, mentre l'Oms lancia l'allarme per la mancanza di acqua e rifugi a Gaza, dove gli ospedali sono al collasso. Ampio spazio all'analisi dei principali punti della Legge di Bilancio: dopo settimane di bozze e indiscrezioni, il testo della manovra sta per arrivare in Parlamento.