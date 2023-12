È sempre Cartabianca, ospiti: dagli strascichi di Atreju alla Manovra

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà degli strascichi di Atreju, Manovra e legittima difesa

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e nell'ultima puntata prima della pausa natalizia tratterà diversi temi. Si parlerà del confronto “a distanza” tra maggioranza e opposizione nel weekend di Atreju, la manifestazione che si è conclusa ieri con l’intervento della premier Giorgia Meloni. Nel frattempo, è arrivato l’ok della Commissione Bilancio agli emendamenti della manovra economica con particolare attenzione alla sanità, alle pensioni e alla rimodulazione dei fondi per il Ponte sullo Stretto. Quali saranno le principali novità per il 2024?

Inoltre, un approfondimento su alcune vicende di cronaca legate dal ricorso alla legittima difesa, di cui molto si è tornato a discutere in questi giorni.