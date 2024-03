È sempre Cartabianca, ospiti: focus sulle elezioni in Russia

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà delle elezioni in Russia, sette e santoni

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata le elezioni in Russia, le alleanze e le divisioni politiche in vista delle prossime elezioni regionali nel nostro Paese.

Prosegue lo spazio dedicato alle sette e ai santoni, i "professionisti dell’inganno" che, facendo leva sulle debolezze e le paure di migliaia di persone, offrono soluzioni miracolose in cambio di denaro, riuscendo spesso a impossessarsi dell'intero patrimonio delle loro vittime. Questa settimana l'inchiesta si arricchisce con i regimi alimentari alternativi che spopolano soprattutto sul web tra pillole e diete estreme che non si basano su alcun fondamento scientifico portando spesso le persone ad avere disturbi alimentari.