È sempre Cartabianca, ospiti: nomine europee, come cambiano gli equilibri

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà di autonomia differenziata, problemi della sanità, nomine europee e differenze sociali

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata lo scontro politico nato dopo l'approvazione in via definitiva del Disegno di legge sull’autonomia differenziata: il provvedimento, tanto caro alla Lega, continua a suscitare polemiche, anche all’interno della stessa maggioranza. Quali conseguenze vedremo sulla sanità, che già si trova in uno stato di emergenza?

Nel frattempo, la premier Giorgia Meloni è impegnata con la difficile partita delle nomine europee: quali saranno i nuovi equilibri? E che ripercussioni avranno le imminenti elezioni in Francia? Inoltre, nuove inchieste sulle differenze sociali, tra povertà e lusso, e sullo stato delle case popolari.