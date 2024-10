È sempre Cartabianca, ospiti: da Pontida all'escalation in Medio Oriente

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà del raduno di Pontida e Matteo Salvini, Decreto Sicurezza e delle ultime sulla situazione in Medio Oriente

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata il grande raduno leghista a Pontida tra le parole dei sovranisti europei, tutti schierati al fianco di Matteo Salvini, e alcuni distinguo nel Centrodestra su cittadinanza e manovra economica. Il tema caldo del momento restano le tasse e l’eventuale aumento del contributo economico di chi ha una situazione reddituale agiata.



Non si placano le polemiche sul Decreto Sicurezza, approdato al Senato: introdurre nuovi reati, aggravanti e inasprimenti di pena ci farà sentire più sicuri?



A un anno dal terribile attacco di Hamas del 7 ottobre, anche in Italia c'è massima attenzione attorno agli obiettivi sensibili mentre l’Iran ha chiuso lo spazio aereo e i militari israeliani pianificano una risposta all’attacco missilistico della scorsa settimana.