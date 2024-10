È sempre Cartabianca, ospiti: alta tensione tra Meloni e Netanyahu per la missione Unifil

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà della tensione tra Italia e Israele per la missione Unifil, Manovra economica e ddl Sicurezza

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata l'alta tensione internazionale e la telefonata della premier Giorgia Meloni al primo ministro israeliano Netanyahu per definire "inaccettabili" gli attacchi dell'Idf contro la missione Unifil dell'ONU.



Intanto prosegue il dibattito politico sulle misure della prossima manovra economica: il governo riuscirà a coniugare la crescita con l'obbligo di contenere il deficit pubblico?



Nei giorni scorsi al Senato è arrivato il ddl Sicurezza che introduce nuovi reati e aggravanti, come quella per i fatti commessi dentro o nei pressi di una stazione ferroviaria o della metropolitana. La norma scoraggerà chi vuole compiere furti, rapine e violenze in questi luoghi?