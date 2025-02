È sempre Cartabianca, ospiti: quali sono le "conseguenze" di cui parla la Russia dopo le parole di Mattarella? Tutti i temi della puntata

È sempre Cartabianca, ospiti: si parlerà della possibile pace in Ucraina, le minacce a Mattarella e di emergenza case

È sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. A quasi tre anni dall'inizio della guerra, il presidente francese Macron ha convocato d'urgenza un summit tra i maggiori leader europei che ha come tema centrale proprio l'Ucraina: riuscirà l'Europa a far sentire la propria voce mentre gli Stati Uniti di Donald Trump vorrebbero condurre le trattative di pace da soli con la Russia?



Nel frattempo, proprio la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, rivolge un nuovo attacco al presidente della Repubblica Sergio Mattarella dicendo che le sue parole non saranno lasciate "senza conseguenze".

Intanto, nel nostro Paese, tutti i principali centri, dal nord al sud, sono interessati dall'emergenza abitativa: la casa oggi è diventata un lusso per pochi?