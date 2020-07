Editoria: Libero, Avvenire e Il Manifesto, chi prende i finanziamenti

Il l Dipartimento per l’informazione e per l’editoria del governo ha reso pubblica la lista dei giornali a cui è stato assegnato un contributo per l’anno 2019.

Come riporta Primaonline, sono 105 le testate indicate per il finanziamento assegnato sulla base delle regole di legge, per il quale è stato avviato il pagamento di una rata anticipata. L'assegnazione ammonta ad un totale di 34 milioni di euro. In questa fase saranno 9 le testate a ricevere oltre un milione di euro.

Le prime dieci testate a cui è stato assegnato il contributo: