Editoria: Stefano Barigelli è il nuovo direttore de La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, nuovo direttore Stefano Barigelli

Andrea Monti, dopo dieci anni, lascia la direzione de La Gazzetta dello Sport, che aveva assunto il 23 febbraio 2010. Il nuovo direttore responsabile sarà Stefano Barigelli, che dal 2 aprile 2018 lo ha affiancato con il ruolo di condirettore e che firmerà il giornale a partire da lunedì 22 giugno.

Stefano Barigelli nuovo direttore de La Gazzetta dello Sport. Le parole di Urbano Cairo

"Sono grato ad Andrea Monti per la passione e la competenza con cui ha guidato in questi dieci anni La Gazzetta dello Sport, accrescendone la leadership e arricchendola di nuove iniziative, e gli auguro la massima soddisfazione nel nuovo prestigioso incarico istituzionale che lo attende", commenta Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato del Gruppo RCS. "La Gazzetta dello Sport passa ora sotto la guida di Stefano Barigelli, che in questi due anni ha sviluppato una profonda conoscenza del giornale e che sono certo saprà condurlo verso nuovi traguardi. Auguro buon lavoro a lui e a tutta la redazione", aggiunge.