Elisa Isoardi, allenamento duro e fisico mozzafiato. Le foto piccanti della conduttrice Rai

Elisa Isoardi, allenamento duro e fisico mozzafiato. FOTO

Elisa Isoardi ama l'allenamento in palestra e i risultati si vedono tutti. Il volto Rai, nota anche per aver avuto una relazione con Matteo Salvini, è apparsa più in forma che mai. Sul suo canale Instagram ha postato le sue sessioni di allenamento, ma anche foto più intime con la famiglia.

Nei giorni scorsi, la conduttrice ha confessato al Magazine DiPiù di aver vissuto momenti terribili. "Ho scoperto di avere un tumore - ha detto -, un grosso polipo che stava compromettendo parte della mia corda vocale destra. Il dottore mi ha detto che bisognava intervenire subito, non c’era tempo da perdere. Rischiavo di perdere la voce. Sono dovuta rimanere zitta per sette giorni dopo l’operazione, dopodiché ho cominciato un duro allenamento alle corde vocali”.

Tutto passato, per fortuna. E ora la Isoardi può vivere la sua carriera con maggiore tranquillità, aspettando magari anche un nuovo amore.