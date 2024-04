Elisa Isoardi, da Linea Verde Life al nuovo show su Rai2 (format americano)

Elisa Isoardi, nuovo programma nel pomeriggio di Rai2

Elisa Isoardi avrà un programma su Rai2 dopo l'estate? La conduttrice dallo scorso settembre guida Linea Verde Life con Monica Caradonna sulla prima rete, ma dall'autunno 2024 potrebbe tornare sul secondo canale di viale Mazzini.

"Dovrebbe essere alla guida di un nuovo titolo dedicato al mondo dei tutorial collocato nel palinsesto della seconda rete subito dopo il vincente e confermato binomio formato da Ore 14 e BellaMa’", scrive Tv Blog secondo cui "la trasmissione, il cui titolo non sarebbe stato ancora deciso, sarà prodotta con tutta probabilità dalla società Casta Diva. Si tratterebbe di un format americano in cui ci sarà spazio non soltanto per i tutorial, ma anche per il racconto di storie, prettamente al femminile". Fascia oraria probabile verso le 17 (con Happy Family con i Gemelli di Guidonia ed Ema Stokholma che cambierebbe orario nel palinsesto).