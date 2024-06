Elisa Mazzucchelli, tra Avanti un altro e MotoGp-Superbike è sempre un trionfo

Il pubblico televisivo la ama da tempo e la ricorda protagonista nel programma Avanti un altro (Miss Motori) di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In radio è stata tante volte ospite e speaker de Lo Zoo di 105 di Marco Mazzoli (il programma radiofonico più ascoltato d'Italia da anni e anni). ma Elisa Mazzucchelli è anche una grande sportiva. Tifosissima della Sampdoria (che segue spesso allo stadio Ferraris) e del mondo delle due ruote.

Dalla MotoGp (con tanto di foto dalla pit lane nell'ultimo Gp del Mugello vinto da Pecco Bagnaia) alla Superbike: nel recente weekend di Misano ha postato alcuni scatti dai box del paddock.





Per non parlare del video pubblicato alcuni giorni prima in cui la si è vista provare una Honda da corsa a Vallelunga. "Una giornata speciale", ha commentato Elisa Mazzucchelli con tanto di cuore rosso a corredo del pensiero social.