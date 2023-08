Elisabetta Canalis in lingerie, curve mozzafiato. Il pizzo fa vedere tutto! FOTO

Elisabetta Canalis, la lingerie di Intimissimi fa sognare i fan. FOTO

Sono bastate tre foto a Elisabetta Canalis per mandare Instagram in tilt. Ieri, la stupenda show-girl e modella sarda ha pubblicato sul proprio profilo tre scatti a dir poco mozzafiato. Nelle foto, la Canalis mostra gli ultimi capi della collaborazione con Intimissimi.

Nella prima foto, indossa un reggiseno bianco a balconcino con motivi floreali e un paio di slip abbinati, il tutto completato da una vestaglia. Nel secondo look, sfoggia un body in tulle con coppe a triangolo in pizzo e una scollatura profonda. Nell’ultima foto, indossa un reggiseno a balconcino e un perizoma fucsia in pizzo, creando un effetto sensuale vedo-non vedo.





Il post di Elisabetta ha ottenuto più di 100.000 like in pochissime ore. I fan hanno apprezzato molto la sua forma fisica statuaria, che è frutto dei suoi duri allenamenti e delle lezioni di kickboxing che pratica con il suo fidanzato, Georgian Cimpeanu. “Stupenda è dire poco” e “Semplicemente perfetta” sono solo alcuni dei commenti entusiasti lasciati sotto il post della showgirl.