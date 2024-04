Gregoraci in... caduta negli studi Rai. "Se queste sono le premesse..."

Elisabetta Gregoraci, quasi caduta negli studi Rai di Stasera c'è Cattelan su Rai2. "Se queste sono le premesse..."

Elisabetta Gregoraci è stata una delle super ospiti nella puntata andata in onda martedì 2 aprile 2024 di "Stasera c'è Cattelan... su Rai 2". Con lei anche Tony Effe e Monica Maggioni, mentre mercoledì sono previsti Tananai, Melissa Satta, Stefano Nazzi e Giorgia Fumo.

Tornando alla Gregoraci, ha pubblicato alcune storie su Instagram del backstage del programma, mentre era nei camerini a prepararsi per la strasmissione e con in mano l'iconica tazza da caffè di Alessandro Cattelan. Ma il più divertente è un video-selfie con alle spalle lo studio e mentre lo faceva è inciampata, perdendo l'equilibrio.

Una piccola caduta, anche se è riuscita a rimanere in piedi, commentata in modo ironico: "Se queste sono le premesse", scrive sotto al video con le emoticon che ridono, "io per guardare lo studio a momenti muoio". Tutto e bene quel che fiisce bene, la Gregoraci è stata poi brillante protagonista nella seconda serata di Rai2 intervistata da Alessandro Cattelan.