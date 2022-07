Elisabetta Gregoraci illumina Battiti Live: scollatura da urlo, si vede tutto

Elisabetta Gregoraci, fisico da urlo a Battiti Live: la scollatura non lascia spazio all'immaginazione

Elisabetta Gregoraci illumina la quarta puntata di Cornetto Battiti Live. Per l’appuntamento di ieri sera, martedì 26 luglio, la conduttrice ha puntato su un outfit monocromatico. E quale colore meglio del rosa per far perdere la testa al pubblico.

Dopo l’incidente dell’abito verde della scorsa settimana, la Gregoraci questa volta ha deciso di cambiare strada, con un completo pantalone. La conduttrice ha legato i lunghi capelli in una stretta treccia, e scelto un outfit tutto rosa, definito da lei sui social “pink passion”, e con pantalone a zampa.

Decolleté in vista, con un top a dir poco “bollente”, dove partono lunghe maniche. Il pantalone abbinato mette in risalto il fisico esplosivo della show-girl calabrese che, pur avendo 42 anni, ha ancora tanto da insegnare.