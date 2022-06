Elisabetta Gregoraci si spoglia su Rai2: debutta in Italia "Who Bares Wins"

Rai2, Elisabetta Gregoraci pronta a spogliarsi per la prevenzione contro il cancro

“Who Bares Wins” (Chi si spoglia vince) è pronto al debutto in Italia. In autunno, su Rai2, arriverà la versione italiana del programma inglese dedicato alla prevenzione medica contro il cancro. Essenzialmente, un gruppo di concorrenti vip, otto uomini e otto donne, si metterà in gioco per realizzare uno spogliarello in stile Full Monty.

La trasmissione sarà condotta, come anticipato dal Fatto Quotidiano, da Mara Maionchi. Il nome della prima concorrente nota lo svela invece Dagospia: a spogliarsi per la buona causa sarà la showgirl Elisabetta Gregoraci, reduce dal Grande Fratello Vip e da Battiti Live.