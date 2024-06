Elisabetta Gregoraci torna in tv con un programma tutto nuovo. Retroscena

Elisabetta Gregoraci su Rai2 in autunno: nuovo programma in seconda serata

"Il lunedì in seconda serata su Rai2, dopo i consueti programmi di varietà consolidati della rete (fra questi The floor e Boss in incognito) ci sarà una nuova produzione che prevederà la conduzione di Elisabetta Gregoraci, che conquista quindi un programma tutto per se. Elisabetta l’abbiamo vista su Rai2 anche nella passata stagione alla conduzione di Mad in Italy, ma insieme a Gigi e Ross, programma questo pure confermato". Lo rivela Tv Blog in anteprima.

Elisabetta Gregoraci "trasmissione dedicata alla Moda" su Rai2

Secondo queste indiscrezioi "Il programma che vedremo nella seconda serata di Rai2 del lunedì, subito dopo il varietà di prime time, sarà una trasmissione dedicata alla Moda. Un programma che scandaglierà quel magico mondo, sconfinando anche nel costume e nello spettacolo. Ricordiamo a questo proposito un famoso programma di questo tipo andato in onda su Rai2 negli anni ottanta/novanta dal titolo proprio “Moda“. Trasmissione curata da quel genio del giornalismo che era Vittorio Corona (papà di Fabrizio)"