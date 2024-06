Elodie attrice, "Fuori" il nuovo film della cantante (con Valeria Golino)

Elodie attrice, "Fuori" il nuovo film della cantante. Cast tutto femminile

Valeria Golino protagonista di Fuori (sulla vita di Goliarda Sapienza) con Matilda De Angelis ed Elodie

Elodie attrice, "Fuori" il nuovo film della cantante. Cast tutto femminile con Valeria Golino e Matilda De Angelis

Non solo musica nei programmi di Elodie. Aspettando il concerto nei grandi stadi (San Siro e Maradona di Napoli), la regina della musica italiana torna sul set dopo il debutto nel 2022 con "Ti mangio il cuore" (che ha vinto un David di Donatello per la colonna sonora "Proiettili").

La nuova sfida di Elodie sul grande schermo si chiama "Fuori", il nuovo film di Mario Martone (tratto da un soggetto di Ippolita di Majo) le cui riprese sono iniziate a Roma. La pellicola racconta la vita della scrittrice Goliarda Sapienza (in cui ricorre il centenario dalla nascita, a celebrarla anche la serie tv L’arte della gioia in autunno su Sky dopo l'anteprima mondiale al Festival di Cannes).

Cast al femminile con Valeria Golino (che interpreta la protagonista ed è autrice anche della serie) e Matilda De Angelis, oltre per l'appunto a Elodie.

Fuori con Elodie, Valeria Golino e Matilda De Angelis. Sinossi

La scrittrice finisce in carcere dove incontra alcune giovani detenute e vive un'esperienza di rinascita. Quando esce dalla prigione, durante una torrida estate romana, la scrittrice continua a frequentare le donne con cui ha stretto amicizia e che ora, come lei, sono tornate in libertà. Nasce una relazione profonda e decisiva per la sua vita, un legame autentico che nessuno lì fuori riuscirà a comprendere.

Elodie e l'amore per il cinema

"Recitare, rispetto a cantare, mi ha fatto toccare vibrazioni più profonde di me stessa - ha raccontato Elodie - È un po' come andare in analisi. Lo rifarei e sceglierei anche bene, perché per me è stata una sorta di terapia... da ragazzina ho amato molto film come 'Viola' e 'Schindler's List' che ho visto tante volte. E poi tra i miei preferiti c'è 'Nuovo Cinema Paradiso'. Il cinema, va detto, per me è stato un grande compagno di viaggio, più dei libri".

Fuori, il film con Elodie, Valeria Golino e Matilda De Angelis

Coproduzione Italia-Francia: Indigo Film con Rai Cinema e The Apartment per l'Italia e SRAB Films per la Francia, in collaborazione con Fremantle, Fuori sarà distribuito in Italia da 01 Distribution. La fotografia del film Fuori è a cura di Paolo Carnera, il montaggio di Jacopo Quadri, la scenografia di Carmine Guarino e i costumi sono di Loredana Buscemi.