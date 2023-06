Elodie, che scollatura! Poi il grande annuncio: "Le sensazioni aumentano..."

Elodie in partnership con Durex. Foto da urlo, che scollatura!

Elodie sgancia la prima bomba estiva. Scelta come testimonial da Durex, la cantante ha deciso solo nelle ultime ore di sponsorizzare il brand di profilattici sui propri social. E, come di consueto, le foto pubblicate dalla star romana hanno fatto il pieno di like e commenti.

"Quando la distanza tra di noi si fa più sottile, le sensazioni aumentano", ha scritto Elodie nel proprio post su Instagram a corredo delle foto mozzafiato.

Per l'occasione ha seguito uno dei trend più gettonati del momento, quello dei costumi cut-out. Ha fasciato la silhouette con un modello intero in marrone lurex: è aderentissimo, ha la scollatura generosa e due maxi tagli laterali che lasciano i fianchi nudi. I fan, neanche a dirlo, sono letteralmente impazziti.

Ma è un dettaglio in particolare a non essere stato ignorato: ha cambiato colore di capelli per l'inizio dell'estate, puntando tutto sul color caramello.