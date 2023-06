Federica Pellegrini, annuncio bellissimo: "Una gioia che non si può comprare"

Federica Pellegrini un 2023 "Oro" e Argento (a Pechino Express)

Federica Pellegrini sta vivendo un 2023 di successi. Non in piscina, come era abituata ai tempi delle vittoria a Mondiali, Olimpiadi o Europei, ma fuori dalla vasca. Le ultime settimane sono state piene per la promozione della sua autobiografia "Oro" in cui racconta gli allenamenti, gli amori, le sconfitte e le vittorie di una carriera sportiva davvero unica. «Le gare non sono mai state una passeggiata per me, ma quella lotta all’ultimo respiro io la cercavo. Se capivo di dover entrare in acqua e combattere, l’adrenalina mi scorreva ed ero felice. La condizione ideale per gareggiare era sentirmi un animale braccato. La sera prima di una gara quasi non mangiavo. Era la tensione, certo, ma anche un modo di prepararsi all’assalto, come il lupo che prima di andare a caccia per affrontare la lotta digiuna, dimagrisce. La fame o l’inappetenza non erano solo forme nervose, ma manifestazioni di un atavico istinto al combattimento. All’inizio, quando ero solo una ragazzina, mi sentivo un vuoto dentro che riempivo con le vittorie, ma dopo un po’ non era più quello. Da un certo punto in poi l’ho fatto solo per me stessa. Mi chiedevano a chi volessi dedicare le mie vittorie. Le più difficili, quelle che arrivavano dopo periodi duri, quelle delle rinascite le ho dedicate tutte a me stessa. Perché io ero l’unica a sapere che sacrifici avessi fatto per ottenere quei risultati. Io ero il lupo. Cosa ne sapevano gli altri, chi aveva vissuto anche solo la metà di quello che avevo vissuto io?».

Ma l'anno di Federica Pellegrini oltra a un... Oro è stato contrassegnato anche da una... medaglia d'argento. La Divina, in coppia con il marito Matteo Giunta, come noto, ha partecipato a Pechino Express: i "Novelli Sposi" sono stati grandi protagonisti del reality di Sky e hanno conteso la vittoria sino all'ultimo metro a Joe Bastianich e Andrea Belfiore (medaglia d'oro per gli Italo Americani, a completare il podio Carolina Stramare e Barbara Prezia, "Le Mediterranee").

Federica Pellegrini: "Ci siamo sdebitati". Il post con Matteo Giunta dopo l'esperienza a Pechino Express



Federica Pellegrini e Matteo Giunta con la famiglia

che li aveva aiutati in India durante Pechino Express (Instagram kikkafede88)



E in questi giorni Federica Pellegrini è tornata sulla sua esperienza a Pechino Express con un post social: “Ci siamo sdebitati”, ha scritto l'ex nuotatrice nella didascalia aggiungendo poi “o quasi” con emoticon che ridono.

Federica Pellegrini: "La goia di dormire in un letto non si può comprare"

Nella famiglia foto con i Novelli Sposi la famiglia che aveva pagato una stanza in un hotel in India a Federica Pellegrini e Matteo Giunta, sfiniti dagli ostacoli sul percorso dell'adventure reality di Sky. “In realtà la gioia di dormire su un letto non si può comprare…“ le parole della fuoriclasse veneta. "Soprattutto a Pechino Express”, conclude Fede con altre emoticon divertite e l'hastag reunion.

