Sofia Goggia bikini al mare. "Che schianto!". Le nuove foto della sciatrice

Sofia Goggia bikini nero, le foto della sciatrice nel mare di Sardegna

"Due giorni in Sardegna con l’estate addosso", scrive Sofia Goggia. La fuoriclasse dello sci italiano e mondiale fa sognare i suoi fans con un paio di scatti molto belli in bikini. "Che schianto che sei" le scrivono con tanti cuoricini. "Una sirena"... "Bellissima Sofy", si legge tra i tanti commenti.

Per la 4 volte vincitrice della Coppa del Mondo di Discesa Libera (e medaglia d'Oro olimpico sempre in Discesa) sono stati giorni di relax e riposo meritato prima di andare ad allenarsi sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio (fino a sabato 24 giugno per cinque giorni di allenamento insieme all’allenatore Andrea Agazzi: stesso programma anche per Marta Bassino) in vista della prossima stagione di gare (si ripartirà con il gigante di Soelden il 28 ottobre).

(Instagram iamsofiagoggia)



