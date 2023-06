Sofia Goggia inedita, il selfie in reggiseno allo specchio scalda i suoi fans!

Sofia Goggia, il selfie in reggiseno allo specchio della sciatrice italiana

Una Sofia Goggia inedita: i tifosi sono abituati a vederla con tuta e sci, pronta per aggredire le piste più difficili del mondo e andare all'assalto di vittorie in Discesa Libera (lei che ha vinto 4 Coppe del Mondo di specialità e un oro olimpico) o SuperG. Questa volta eccola invece fare un selfie allo specchio in reggiseno (clicca sulla gallery e guarda la foto). Risultato da applausi.

La fuoriclasse dello sci italiano e planetario si sta concedendo qualche momento di relax, ma tra poco sarà di nuovo tempo di allenamenti serrati in vista della prossima stagione (si ripartirà con il gigante di Soelden il 28 ottobre).

A 30 anni sa che ci sono ancora tante gare, tanti obiettivi da raggiungere, con il traguardo delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina in cui i tifosi sognano di vedere ancora una Sofia Goggia da medaglia. Lei che scende sempre a tutta, anche a 130 chilometri all'ora, mostrando sempre corraggio e voglia di vincere... "Ci sono curve o passaggi che mettono timore. Ma è solo affrontando l’emozione che riesci a superarla. Nella carriera e nella vita ho pagato caro quando sono stata parecchio incosciente e non ho avuto il coraggio di ascoltare la mia paura", ha raccontato in una recente intervista a Io Donna.

Sofia Goggia (Lapresse)



Tanti gli infortuni in carriera e quest'anno ha stupito tutto quando ha vinto a Sankt Moritz con la mano appena operata. Sono sfide in cui cerca la vittoria su se stessa o sulle avversarie? "Io entro in gara soprattutto con me stessa, poi c’è l’enfasi mediatica che drammatizza le situazioni. Ma non c’è nulla di costruito nel mio atteggiamento: sono un “personaggio” proprio perché questo è il mio carattere, da quando recitavo nel teatrino della scuola e avevo un certo “impatto” - le parole di Sofia Goggia nell'intervista a Io Donna * C’è chi è riservato e dopo una gara commenta solo il profilo sportivo della prestazione. Io sento che dietro all’atleta c’è una donna e se questa sta male anche la sportiva ne risente».

Leggi anche

Elodie bikini nude, i fans: "ELODEA". Foto. E Iannone in Superbike...