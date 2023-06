Elodie bikini nude, fan in delirio: "ELODEA" (foto). E Iannone in Superbike...

Elodie bikini nude, fan in delirio: "ELODEA" (foto Instagram elodie). E Iannone in Superbike...

Elodie, bikini nude e asciugamano. I fans: "Elodea"

Elodie avvolta da un asciugamano e con il primo bikini della stagione (costume con effetto nude, sembra mimetizzarsi sulla sua pelle, decisamente un modello super trendy): le foto non ci hanno messo molto a diventare uno degli scatti più cliccati sui social. I fans della cantante approvano e c'è chi la ribattezza "Elodea" (nei giorni scorsi commentando una sua foto con minigonna mozzafiato c'era chi aveva scritto che "Da Elodie a JLo è un attimo") Anche le donne apprezzano, magari soffermandosi sui capelli della regina musicale italiana. "Non capisco come sia possibile che ogni cacchio di acconciatura, colore e taglio ti stia bene. Io basita", le scrivono.

Vedere per credere, guardate la foto in gallery qui sopra.

Ad ogni modo, che sia il Festival di Sanremo, il nuovo singolo con Marco Mengoni, un concerto da sold out al Forum (e altri ne son previsti in autunno, non solo ad Assago) o qualche scatto su Instagram, per Elodie il 2023 segna sempre trionfi e consensi.

Elodie vince sul palco e Iannone vuol tornare in pista: Superbike? Bagnaia: "Sarebbe una favola"

Come sul fronte dell'amore, visto che ormai la relazione di Elodie con Andrea Iannone va avanti da quasi un annetto: la love story iniziò la scorsa estate, i due - che avevano alcuni amici in comune come Attilio Cusani (regista di alcuni videoclip della cantante) e Diletta Leotta - si conobbero a una festa in Puglia l'8 agosto e la scintilla scoccò praticamente subito. La coppia tra l'altro ormai convive. A proposito del pilota di Vasto, tra i suoi tifosi continuano a tenere banco le voci che lo danno di nuovo in sella a una moto nel 2024 (a fine anno scadrà la squalifica). Le voci sono tante e non è passata inosservata di recente la sua presenza nel round Superbike di Misano. Lo scorso weekend al Mugello (dove si è corsa la MotoGp, oltre a Moto2 e Moto3) il campione del mondo Francesco Bagnaia su un rientro di Iannone nel Motomondiale ha commentato: “Non sarà facile dopo 4 anni, sarebbe però una bella favola!". E Maverick Vinales non ha dubbi: “Il talento non si perde. Certo fai fatica a riprendere la velocità, ma per me sarebbe di nuovo veloce.”

Leggi anche