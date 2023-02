Elodie-Iannone corrono veloci: convivenza! Ma prima Sanremo 2023 dove lei...

Elodie a Sanremo 2023 (con Due): la cantante punta alla vittoria

Elodie si prepara per il Festival di Sanremo 2023: è una delle star più attese sul palco dell'Ariston e tra le principali candidate alla vittoria finale (Mengoni il primo nome dei bookmakers davanti a Giorgia, ma è una partita apertissima: qui le quote). Un anno che a livello professionale è caldissimo: tanti gli appuntamenti dal nuovo disco (OK. Respira, anticipato dal singolo omonimo) in uscita il 10 febbraio in concomitanza con la Kermesse canora , alla una docu-serie che la vede protagonista e il primo live al Mediolanum Forum di Milano (i 12 maggio). Elodie e Sanremo, storia di un grande amore: la cantante italo-francese è stata protagonista nel 2017 con il brano "Tutta colpa mia", nel 2020 con "Andromeda" e nel 2021 come co-conduttrice al fianco di Amadeus. E sempre ha stregato il pubblico con la sua musica e con dei look memorabili che hanno lasciato senza fiato i fans. Quest'anno porterà a Sanremo la canzone Due (autori del brano: Federica Abbate, Jacopo Ettorre e il Producer Francesco “Katoo” Catitti) e a dirigere l’orchestra sarà Carolina Bubbico.

Elodie-Iannone, prove di convivenza

Ma anche sul fronte sentimentale questo 2023 sembra essere molto importante per Elodie. Lei e Andrea Iannone stando ai sussurri gossippari sono più innamorati che mai: una storia a cavallo tra Milano e Lugano e, nelle foto pubblicate sul settimanale Chi la scorsa settimana, la cantante e l'ex campione del motociclismo mondiale sono stati paparazzati mentre pranzano alla Langosteria (locale milanese in zona Porta Genova), poi shopping per arredare la nuova casa dell'ex concorrente di Amici.

"Mentre camminano sono uniti da complicità e gesti intimi: scherzano, ridano, si baciano incuranti delle persone che hanno intorno perché ormai si sentono sicuri del sentimento che li unisce", scriveva Chi.

Elodie porterà a Sanremo 2023 il brano Due una canzone con cui "chiuderà un capitolo della sua vita, quello di un amore infelice. Perché nel nuovo capitolo della sua vita c'è scritto solo un nome: Andrea Iannone. Il 2023 sarà l'anno in cui andranno a convivere, magari nella nuova casa di lei a Milano che, non a caso, stanno arredando insieme", aggiunge Chi.



Il 2023 di Andrea Iannone sarà importante anche dal punto di vista professionale: dal 17 dicembre potrà tornare a correre. E i suoi tifosi sognano di rivederlo in moto nella prossima stagione: MotoGp (magari col team Pramac?), Superbike o Supersport? Per ora sono solo ipotesi, la cosa importante sarebbe rivedere un pilota dal talento cristallino come lui nuovamente in gara.