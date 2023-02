Sofia Goggia in bikini (foto): mare e relax prima dei Mondiali di sci

Sofia Goggia a Dubai tra bikini e... pioggia

Sofia Goggia vola a Dubai: caldo, sole e relax prima dei Mondiali di sci. Già, peccato che di caldo e sole ne ha visto poco. La fuoriclasse italiana infatti è incappata in un periodo di maltempo. “Prima dei mondiali andiamo una settimana ad allenarci al caldo”, scrive ironicamente la campionessa olimpica 2018 (in discesa libera a Pyeongchang, senza dimenticare l'argento di Pechino 2022 le tre Coppe del Mondo di specialità). Sofia regala ai fans un'immagine in bikini, l'unica in mezzo al freddo che l'ha accolta: "Mi sento coraggiosa nel postare come prima foto una delle poche che ho in costume scattate durante l’unica apparizione del Sole, apparizione fugace quanto la durata del gatto sull’Aurelia; il momento è stato talmente epico che quando ho visto il cammello dirigersi verso di noi ho pensato di essere sotto allucinazioni; da pioggia del deserto. Continuando nel post, a Dubai non sono proprio attrezzati per la pioggia e a un certo punto quando sono andata al campo d’atletica a vedere scattare il ghepardo Marcell Jacobs (ha fatto un mese di allenamenti in vista della stagione di Atletica Leggera, ndr) ho temuto anche che stesse per nevicare", racconta la Goggia. E aggiunge: "Voi direte “eh ma che sfiga vai via cinque giorni e becchi freddo e pioggia”, si, è vero, ma per “farmela andar giù”, mi piace pensare di aver portato la pioggia nel deserto e, che in fondo, essendo qui per un obbiettivo specifico, questo mi ha permesso di lavorare al top tra fisioterapia e allenamenti"

Sofia Goggia verso i Mondiali di sci 2023: allenamenti al Passo San Pellegrino

Brevi vacanze già finite comunque Sofia Goggia: è partito il countdown verso i Mondiali di sci di Courchevel/Meribel e in questi giorni con alcune compagne della nazionale azzurra è al Passo San Pellegrino sulla pista ‘La Volata’ per rifinire la preparazione in vista della rassegna iridata: mercoledì 8 febbraio la fuoriclasse italiana sarà in pista per il Super-G (specialità che l'ha vista conquistare l'argento ad Are 2019), mentre sabato 11 è in programma la Discesa Libera.