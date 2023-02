Melissa Satta, lezione di tennis con il coach della ex di Matteo Berrettini

Melissa Satta, lezione di tennis con l'allenatore di Ajla Tomljanovic (ex fidanzata di Matteo Berrettini)

Melissa Satta paparazzata da Chi mentre andava in un prestigioso tennis club di Milano con due allenatori d'eccezione: Alessandro Bega e Marco Giulisano. Entrambi molto amici di Matteo Berrettini. L'ex velina di Striscia la notizia è una grande sportiva da sempre e in questo caso ha scelto due super coach per coltivare la sua passione per il tennis.

"Sono due atleti molto cari a Matteo (Berrettini, ndr), perché uno (Giulisano) è l'assistente del suo allenatore, l'altro perché è l'allenatore della sua ex, Ajla Tomljanovic", scrive i magazine diretto da Alfonso Signorini. Con loro ci sono anche Maddox, il figlio che la modella ha avuto da Boateng, e l'amica Valentina Marotta con la figlia.



Melissa Satta e Matteo Berrettini, i gossip delle scorse settimane

Nelle scorse settimane erano usciti dei gossip sull'inizio di una storia d'amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini. La showgirl, ex di Kevin Prince Boateng, e il tennista italiano (finalista a Wimbledon nel 2021e semifinalista sia agli Australian Open che agli Us Open), dopo aver assistito al Forum a una sfida di Eurolega dell'Olimpia Milano, erano stati fotografati nel dopo match a cena insieme.

Voci, rumors, indizi, anche se sin qui né Melissa Satta, né Matteo Berrettini non hanno confermato nulla.

Matteo Berrettini all'Atp 500 di Acapulco

Matteo Berrettini intanto sta preparando il suo ritorno in campo che arriverà all'Atp 500 di Acapulco (dal 27 febbraio al 4 marzo). Il tennista italiano avrà avversari di primo livello come lo spagnolo Carlos Alcaraz (attuale numero 2 al mondo), il greco Stefanos Tsitsipas (finalista agli Australian Open e numero 3 del ranking ATP) e il norvegese Casper Ruud (numero 4). L'eliminazione al primo turno degli Australian Open 2023 contro Andy Murray gli è costata l'uscita dai primi 20 del ranking Atp, ma, al di là dei 720 punti persi a Melbourne, paga soprattutto gli infortuni dello scorso anno che non gli hanno permesso di difendere i punti della stagione precedente. Per Berrettini questo 2023 dovrebbe essere dunque l'anno della risalita nelle posizioni che gli competono, lui che è stato numerop 6 del mondo.