Sanremo 2023, Mengoni favorito. Mentre Elodie e Madame... Quote Bookmaker

Sanremo 2023, Mengoni, Giorgia e Ultimo: le previsioni dei bookmakers

A una settimana dall'inizio della gara - con i 28 brani degli artisti che parteciperanno - il quarto Festival di Sanremo targato Amadeus entra sempre più nel vivo (nei giorni scorsi sono stati annunciati i duetti del 10 febbraio) e così anche il TotoSanremo dell'evento musicale italiano più atteso dell'anno.

Fervono gli ultimissimi preparativi sul palco del Teatro Ariston di Sanremo e secondo gli esperti è Marco Mengoni (quotato a 3) il favorito per la vittoria finale. A seguire sul secondo gradino del podio Giorgia (3.50), a pari merito con Ultimo (3.50) che torna in gara con l'inedito 'Alba'.

Sanremo 2023: da Elodie e Madame a Colapesce e DiMartino, le quote dei bookmakers

In terza posizione troviamo Lazza che gareggerà per la prima volta al Festival con l'inedito 'Cenere'. In quarta posizione invece nella classifica Sisal un duetto composto da Elodie e Madame, entrambe molto apprezzate dalla critica e stampa musicale con le prime recensioni uscite dopo i pre-ascolti.

In quinta posizione invece un terzetto formato da Colapesce e DiMartino, in gara con il singolo 'Splash', Gianluca Grignani e Mara Sattei a Sanremo con 'Duemilaminuti'. Nella parte alta della classifica compaiono anche Tananai mentre il duo milanese del panorama indie-pop/rap Coma Cose con Ariete e Levante stazionano tutti a meta' classifica.

A seguire per la vittoria finale troviamo il giovane Gianmaria, vincitore di Sanremo Giovani, pronto a esibirsi per la prima volta sul palco più famoso d'Italia, seguito da un terzetto composto dagli storici Articolo 31, in gara con il brano ''Un bel viaggio'', i Modà guidati da Kekko e Leo Gassmann. Dal 18 al 26 posto troviamo appaiati Anna Oxa, Paola e Chiara, protagoniste di una attesissima reunion, insieme al giovane genovese Olly, Shari, Colla Zio, Sethu - artista della nuova scena trap melodica - LDA pseudonimo di Luca D'Alessio, Mr. Rain e Rosa Chemical.

Tra i meno favoriti alla vittoria finale il giovane Will - artista della nuova scena pop urban - con I Cugini di Campagna che porteranno sul palco del Teatro Ariston il brano 'Lettera 22' scritto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, ovvero La Rappresentante di Lista.