Diletta Leotta manda Karius all'Inter. E la guerra della pancia è... esplosiva

"Diletta Leotta sognerebbe un trasferimento in Italia del suo compagno", secondo Dagospia. Loris Karius portiere (quest'anno al Newcastle) in serie A?

Diletta Leotta ha proposto Loris Karius all'Inter?

"Un desiderio che il volto di Dazn avrebbe espresso non solo al suo Loris ma anche ad amici e colleghi, tanto da "proporlo", se così si può dire, all'Inter".

Ma... "l'idea "non avrebbe scaldato i cuori dei dirigenti nerazzurri" - aggiunge Dagospia - "Diletta "procuratrice" punterà adesso su Milan o Monza?".

Insomma una Diletta Leotta stile Wanda Nara che è diventata col tempo l'agente di Mauro Icardi? Difficile da credere, tra Dazn, radio (su Radio 105 ogni giorni dal lunedì al venerdì alle 11) la showgirl siciliana ha un'agendina di impegni molto fitta.

E quest'estate poi, come noto, diventerà mamma: la figlia che aspetta con papà Karius dovrebbe arrivare a metà agosto (forse proprio il 16 giorno del compleanno di conduttrice di Dazn).

Certamente Diletta Leotta ha ammesso recentemente che vorrebbe Loris Karius in serie A: “Non nego che sarebbe bello vederlo giocare vicino a me, magari intorno a Milano o in Lombardia o in Liguria. Insomma, possiamo spostarci su tutto il Nord Italia, ma anche al Centro o al Sud. Sarebbe molto più comodo rispetto a Newcastle”, le sue parole nel corso dell'ultima Football Week.

Diletta Leotta e... la guerra della pancia

"Family weekend", scrive Diletta Leotta a corredo di una divertente foto pancia... contro pancia dal Lago di Garda.

