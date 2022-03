Elodie-Dagospia, al via il terzo round: "Look da Madonna della mutua"

Elodie vs Dagospia.com, lo scontro continua: "Look da Madonna versione spogliarellista", "Siete dei vili"

Dopo il caso Davide Maggio-Emma Marrone, ora tocca a Dagospia ed Elodie. E, anche qui, il tema (forse) principale è il body-shaming. Ma cos’è successo esattamente? Giovedì 10 marzo, il giorno dopo l’uscita dell’ultima canzone della starlette romana e del corrispettivo sexy-video di accompagnamento, Dagospia ha pubblicato un articolo dove, commentando l’ultimo capolavoro musicale di Elodie, ha titolato: “Nel video si vede lei in versione panterona smandrappona, in bianco e nero”.

Questo, il (vecchio) titolo integrale: "VAI ELODIE, MOSTRACI LA CHIAPPA (COSI' EVITIAMO D'ASCOLTARE LA TUA MODESTISSIMA CANZONE) - PI****OLI E S*******TONE SU DI GIRI DA QUANDO È USCITO IL NUOVO PEZZO DI ELODIE, "BAGNO A MEZZANOTTE": NEL VIDEO SI VEDE LEI IN VERSIONE PANTERONA SMANDRAPPONA, IN BIANCO E NERO - OLTRE A FARE DEL BENE AI VOSTRI OCCHI LO POTETE FARE PURE ALLE VITTIME DELLA GUERRA: IL RICAVATO DELLA VENDITA DEL NUOVO SINGOLO SUPPORTERÀ I PROGETTI DI SAVE THE CHILDREN IN UCRAINA - TWEET: "OGGI MI SONO SVEGLIATA CARINA POI HO VISTO ELODIE"