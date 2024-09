Elodie sfila a Parigi, maxi spacco centrale mozzafiato. "Elodea" oscura anche Kendall Jenner

Elodie regina delle sfilate a Parigi, maxi spacco centrale mozzafiato

Elodie lascia tutti a bocca aperta in passerella a Le Défilé L’Oréal Paris – Walk Your Worth, la sfilata organizzata dal brand francese in Place de l’Opéra.

La cantante - che aveva debuttato come modella proprio nell'edizione dello scorso anno - è semplicemente stupenda con lungo abito nero monospalla tempestato di paillettes e frange (e con maxi spacco centrale)

Elodie sfila a Parigi: da standing ovation. Oscura persino Kendall Jenner

Tante le star della serata: da Kendall Jenner - con bob lungo in versione platino che ha fatto da contrasto con l'abito rosso sensuale e velato - a Cara Delavigne, passando per Heidi Klum ed Eva Longoria.

Ma diciamocelo, Elodie è stata da 110 e lode con standing ovation.

"Kendall sei così fortunata che elodie non faccia la modella", la chiosa che si legge sui social.