Emilio Fede, rieccolo: in tv a 90 anni, ma sarà ancora in grado di condurre?

Emilio Fede a 90 anni fa il grande ritorno in tv. I dubbi sull'età e le precarie condizioni di salute

Emilio Fede torna in tv. No, non è uno scherzo. Dopo dieci anni dall’addio a Mediaset, l’ex direttore del TG4 è pronto a tornare sotto i riflettori alla veneranda età di 90 anni. Fede ha fatto il suo ritorno “nelle case degli italiani” con il programma “Punti di vista”, in onda su Go-Tv (canale 68 del digitale terrestre). L’ex direttore ha affiancato il padrone di casa Kevin Dellino e continuerà a farlo per tutta l’estate in seconda serata.

Ora, però, la domanda sorge spontanea: una “vecchia gloria” come Emilio Fede, fuori dallo spietato ambiente televisivo da oltre dieci anni, sarà ancora in grado di condurre un programma? Considerando soprattutto il suo stato di salute, oltre l’età avanzata che continua ad avanzare, che gli ha concesso uno sconto di pena sia per il processo Ruby bis (condannato a 4 anni 7 mesi) e poi 2 anni per il caso di un presunto “foto-ricatto”. Insomma, la scelta di resuscitare Fede dal cimitero degli elefanti non sembra molto lungimirante.

Quel che è certo, però, è che Fede non ha mai dimenticato l’ebrezza di stare in televisione e non nasconde la sua felicità per l’esserci tornato. “La luce dei riflettori? È la stessa luce che si accende dopo una lunga dormita e un sonno agitato di ricordi. Ho aperto gli occhi e hanno brillato, mi sono guardato intorno ed ero in uno studio televisivo”, ha detto Fede al settimanale Chi.