Enzo Iacchetti torna in studio a condurre Striscia la Notizia. Ecco quando

Enzo Iacchetti torna a condurre in studio Striscia la Notizia. Ecco quando e perché è stato assente

Ma dov’è finito Iacchetti? Sono stati molti i telespettatori che si sono chiesti come mai Enzo Iacchetti continui da tempo a condurre Striscia la Notizia da casa. Sui social i fan si chiedono cosa davvero sia capitato allo showman. Nulla di grave, Iacchetti era stato messo ko da un’influenza ed era stato sostituito per qualche puntata da Enrico Beruschi. Poi il ritorno attraverso il mega schermo verticale.

La conduzione a distanza, che va avanti anche questa settimana, ha però portato molti spettatori a chiedersi come mai Iacchetti non ritorni in studio accanto al suo storico compagno di battute Ezio Greggio.

Dalla redazione del tg satirico più longevo della televisione italiana è stato svelato il mistero. Alcune parti in studio del programma sono state registrate in precedenza, non sapendo con precisione quando Iacchetti sarebbe definitivamente guarito e tornato in forma per sedersi dietro il banco dei conduttori.

I servizi sono stati realizzati in tempo reale in base all’attualità come da sempre accade a Striscia. Il ritorno di EnzoIacchetti sarà a partire dal prossimo 7 gennaio.