Espresso, giornalisti verso lo sciopero. Rumor: Gedi, cessione sul tavolo Cda

L'Espresso, acquisizione di Iervolino vicina: la cessione del settimanale Gedi sull'agenda del Cda? E i giornalisti preparano lo sciopero. Rumors

L’Espresso è in vendita. E, secondo voci di corridoio, il Cda del gruppo Gedi si riunirà oggi alle 15 per discutere delle trattative con Bfc Media di Danilo Iervolino. Dopo l’indiscrezione lanciata da un tweet del giornalista specializzato in media Claudio Plazzotta, arriva l’ufficialità delle trattative in corso.

Dunque, per la prima volta, le voci che suggerivano la volontà di John Elkann e Maurizio Scanavino di vendere il settimanale sono state confermate e i giornalisti dell’Espresso, preoccupati per il destino del giornale, hanno voluto incontrare proprio Scanavino, Ad del gruppo Gedi.

L'Espresso, dopo le voci di vendita i giornalisti preparano lo sciopero

Questa, la lettera dei redattori del settimanale romano, depositata ieri sera, giovedì 3 marzo. “Abbiamo incontrato questa sera l'amministratore delegato del gruppo Gedi Maurizio Scanavino per chiedergli chiarimenti riguardo le voci di vendita dell'Espresso al gruppo editoriale Bfc Media controllato dalla famiglia Iervolino. Di fronte alle richieste del comitato di redazione, l'Ad ha dichiarato che l'azienda non ha ricevuto ‘alcuna proposta formalizzata’”.

