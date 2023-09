Esselunga, Toscani: "Famiglie separate? Donna colpevole. Spot è pura politica"

Esselunga, Toscani: "Ecco perché quella pubblicità non mi è proprio piaciuta"

La pubblicità di Esselunga continua a far discutere, tutti ne parlano e ognuno ha il suo parere. Si discute di quella pesca a tutti i livelli, da Palazzo Chigi al bar con gli amici. A dire la sua è anche il fotografo di sinistra Oliviero Toscani e il suo è un attacco durissimo contro lo spot. "Lo ho trovato retrogrado. Anzi, peggio: vecchio". Secondo Toscani nello spot "c’è una precisa presa di posizione e la si vede dalla scelta dei personaggi. C’è una madre - dice Toscani a La Stampa - rancorosa, arrabbiata. E un padre farfallone. Siamo spinti a pensare che la colpa sia di lei. E, soprattutto, che la separazione sia un male. E che faccia soffrire sia la figlia che i genitori".

Toscani aggiunge che ha divorziato tre volte, quindi è un esperto. "Posso garantire che nessuno si lascia a cuor leggero e senza soffrire. Ma garantisco - prosegue Toscani a La Stampa - anche che tutti i figli di genitori separati soffrono molto di più a vederli litigare che a non vederli più insieme. Perché nessuno racconta mai questo? E risponde: "Perché lo spot è scritto da uomini. Che infatti assolvono il maschio e appesantiscono la femmina". Mentre la pubblicità può fare politica: "È il mezzo più avanzato per capire una società. Perché è fatta da tecnici che per cercare di vendere di più, studiano la società in maniera più profonda. Il linguaggio pubblicitario è pubblico e socio-politico in modo estremo. Non a caso le mie pubblicità hanno fatto incazzare il mondo e hanno cambiato la pubblicità e l’hanno messa in crisi".