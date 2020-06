Euro NCAP, ecco l'app per il primo soccorso in caso di incidente

di Lorenzo Pastuglia (@pastu_jami22)

Per prevenire un danno o salvare vite dopo un incidente in auto è importante comportarsi nella giusta maniera, soprattutto nei primi importantissimi minuti, contattando i soccorritori, che devono rispettare le cosiddette “Rescue Scheets”: le regole di salvataggio messe a disposizione dal costruttore dell’auto. Quelle che spiegano i componenti più pericolosi di una vettura come airbag, il serbatoio del carburante, cavi elettrici, batterie ad alta tensione e il pretensionatore per mettere in tensione le cinture di sicurezza. Per rendere però tutto più fruibile, il Programma europeo di valutazione dei nuovi modelli di automobili (Euro NCAP), insieme all'Associazione Internazionale dei Vigili del Fuoco e del Salvataggio (CTIF), ha racchiuso tutte queste regole di salvataggio nella comoda app “Euro Rescue”.

Sia per Android che per iOS

Scaricabile gratuitamente sia nella versione Android che iOS, può essere utilizzata sia online che offline e consente ai soccorritori di accedere alle informazioni anche quando la copertura della rete nel luogo dell'incidente è scarsa o assente. E sempre tramite applicazione, Euro NCAP verificherà anche che quello che è contenuto nel “Rescue Scheets” sia conforme alle norme Iso fornite dal costruttore nella valutazione delle nuove auto. Mentre per i veicoli più ‘vecchi’, le regole di salvataggio non sono sempre conformi a quelle Iso o comunque fruibili in più lingue.

Ancora non presente la lingua italiana

Al momento l’app è disponibile in inglese, francese, tedesco e spagnolo: dal 2022 si aggiungeranno anche altre lingue europee compreso l’italiano. “L'applicazione ‘Euro Rescue’ rappresenta una pietra miliare nella collaborazione di Euro NCAP con l'industria automobilistica e le organizzazioni per il primo soccorso – ha commentato il presidente dell’Automobile Club d’Italia (ACI) Angelo Sticchi Damiani -. Per la prima volta le regole di salvataggio, verificate e conformi alle norme Iso, saranno liberamente e facilmente accessibili da un unico database”. È la prima volta che la sicurezza ‘terziaria’ - conclude Sticchi Damiani - viene presa in considerazione nelle valutazioni Euro NCAP, si tratta di un ulteriore passo avanti per un obiettivo comune di zero morti sulle strade”.